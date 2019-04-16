В Самарской области в пожаре погибла женщина. Двоих детей спасли
В Богатовском районе Самарской области днем во вторник, 16 апреля, произошел крупный пожар. В районе 15:40 на улице Егорова в селе Съезжее вспыхнул дом. Пламя охватило 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- К сожалению, на пожаре погибла женщина 1959 года рождения, - рассказали в МЧС. – Пожарные эвакуировали двух детей 2015 года рождения. Их доставили в Богатовскую больницу на осмотр.
Пожар тушили 16 человек на пяти машинах. Справиться с огнем удалось в 16:12. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.
UPD: пожарные нашли в сгоревшем доме еще один труп - мужчины 1957 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU