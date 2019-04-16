В Самарской области в пожаре погибла женщина. Двоих детей спасли

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-16T20:37:19+03:00

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В Богатовском районе Самарской области днем во вторник, 16 апреля, произошел крупный пожар. В районе 15:40 на улице Егорова в селе Съезжее вспыхнул дом. Пламя охватило 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- К сожалению, на пожаре погибла женщина 1959 года рождения, - рассказали в МЧС. – Пожарные эвакуировали двух детей 2015 года рождения. Их доставили в Богатовскую больницу на осмотр.

Пожар тушили 16 человек на пяти машинах. Справиться с огнем удалось в 16:12. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

UPD: пожарные нашли в сгоревшем доме еще один труп - мужчины 1957 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU