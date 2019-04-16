2019-04-16T21:17:36+03:00
Происшествия

В Самарской области мать била свою маленькую дочь, нормально не кормила и не давала чистую одежду

Правоохранители пытаются лишить женщину родительских прав
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Уголовное дело в отношении женщины расследуют в СУ СК по области.Уголовное дело в отношении женщины расследуют в СУ СК по области.
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В Самарской области сотрудники регионального СУ СК расследуют уголовное дело, которое завели на местную жительницу. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и причинении физических или психических страданий путем систематических побоев или другим насилием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, с ноября 2016 года по июль 2018 женщина ненадлежащим образом воспитывала дочь 2016 года рождения: не предоставляла ребенку нормальные условия проживания и развития, соблюдение норм гигиены, здорового питания, чистую одежду, постельные принадлежности и медицинскую помощь. Кроме того, мать систематически применяла к дочери физическое насилие, - говорится в сообщении.

В августе 2018 года девочку отвезли в медучреждение, а потом в «Тольяттинский дом ребенка». Мать в то время привлекли к административной ответственности.

При этом женщина воспитывала еще и сына, к которому относилась хорошо.

Сейчас следователи добиваются, чтобы женщину лишили родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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