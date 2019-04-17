Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-17T08:48:59+03:00

Дело в отношении подчиненного Мясникова завели в марте этого года, его ведет СУ СК РФ по Самарской области. Фото: Архив "КП"

Они обыскали кабинет начальника ОП №24 Владимира Мясникова, который проходит свидетелем по уголовному делу в отношении одного из подчиненных

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Во вторник, 16 апреля, сотрудники ФСБ пожаловали в отдел полиции №24 Центрального района Тольятти. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, ФСБшники провели обыски в кабинете начальника отдела Владимира Мясникова.

- Владимир Мясников проходит свидетелем по делу, которое связано с одним из его подчиненных, задержанных за взятку, - отметил собеседник.

Дело в отношении подчиненного Мясникова завели в марте этого года, его ведет СУ СК РФ по Самарской области.

Владимир Мясников возглавил отдел полиции №24 в Тольятти в сентябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU