Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти
Они обыскали кабинет начальника ОП №24 Владимира Мясникова, который проходит свидетелем по уголовному делу в отношении одного из подчиненных
Дело в отношении подчиненного Мясникова завели в марте этого года, его ведет СУ СК РФ по Самарской области.Фото: Архив "КП"
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Во вторник, 16 апреля, сотрудники ФСБ пожаловали в отдел полиции №24 Центрального района Тольятти. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, ФСБшники провели обыски в кабинете начальника отдела Владимира Мясникова.
- Владимир Мясников проходит свидетелем по делу, которое связано с одним из его подчиненных, задержанных за взятку, - отметил собеседник.
Дело в отношении подчиненного Мясникова завели в марте этого года, его ведет СУ СК РФ по Самарской области.
Владимир Мясников возглавил отдел полиции №24 в Тольятти в сентябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU