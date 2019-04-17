2019-04-17T09:00:58+03:00
Общество

Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину

Ему достались от отца 410 тысяч рублей, половина предназначалась пожилой родственнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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В Октябрьске местному жителю пришлось поделиться с бабушкой наследством, в противном случае у него забрали бы машину. После смерти отца сын получил в пенсионном фонде 410 тысяч рублей наследства, половина из которых должна была отойти бабушке. Мужчина в суде пообещал пожилой родственнице, что за полгода все ей отдаст, однако этого не сделал.

- Судебные приставы-исполнители возбудили в отношении жителя Октябрьска исполнительное производство. Гражданину вручили копию постановления. Молодой человек слова судебного пристава-исполнителя проигнорировал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Оказалось, что в наследство должнику достался дорогой автомобиль. Приставы сообщили мужчине, что машину арестуют. Только после этого житель Октябрьска отдал бабушке половину наследства отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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