Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину
В Октябрьске местному жителю пришлось поделиться с бабушкой наследством, в противном случае у него забрали бы машину. После смерти отца сын получил в пенсионном фонде 410 тысяч рублей наследства, половина из которых должна была отойти бабушке. Мужчина в суде пообещал пожилой родственнице, что за полгода все ей отдаст, однако этого не сделал.
- Судебные приставы-исполнители возбудили в отношении жителя Октябрьска исполнительное производство. Гражданину вручили копию постановления. Молодой человек слова судебного пристава-исполнителя проигнорировал, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Самарской области.
Оказалось, что в наследство должнику достался дорогой автомобиль. Приставы сообщили мужчине, что машину арестуют. Только после этого житель Октябрьска отдал бабушке половину наследства отца.
ИСТОЧНИК KP.RU