2019-04-17T09:51:18+03:00
Общество

Патриарх Кирилл во время визита в Самару проведет богослужение в Софийском соборе

Глава Русской православной церкви приедет осенью этого года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Стали известны подробности визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую область осенью этого года. Их озвучили во время встречи губернатора региона Дмитрия Азарова с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием и представителями Епархии.

- Глава Русской православной церкви проведёт богослужение в Софийском соборе, примет участие в ряде других мероприятий, - рассказали в департаменте информационной политики Самарской области.

Кроме того, на встрече обсудили развитие инфраструктуры на территории храма в честь Святой Троицы в селе Ташла – одном из главный объектов паломничества верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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