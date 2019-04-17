2019-04-17T10:42:44+03:00
Происшествия

«Яму не было видно из-за лужи»: в Самаре грузовик с цистернами провалился под асфальт

В яме оказалось колесо машины
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/dtp_samФото: vk.com/dtp_sam
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ДТП с участием большегруза с цистернами произошло в Самаре утром во вторник, 17 апреля. На пересечении Зубчаниновского шоссе и Днепропетровского проезда грузовик провалился под асфальт. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали очевидцы.

- Водитель, видимо, просто не заметил яму из-за лужи. Там целое озеро, увидеть, какая там дорога, очень трудно. А в наших краях дороги сами знаете какие – яма на яме, - отметил собеседник.

Подобные ДТП давно принято называть «чисто самарскими». Горожане в шутку грешат на местных мифических персонажей - дорожных червей. Так, например, в августе 2011 года на пересечении Галактионовской и Ульяновской в дыру в проезжей части провалился «Камаз». Совсем недавно на Молодогвардейской жертвой дорожных червей стала «Лада Калина». Она ушла под асфальт почти полностью.

ДТП с грузовиком в Самаре 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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