«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова
Матч пройдет в Химках 20 апреля в 17:30 по самарскому времени
«Крылья» готовятся к 24 туру РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» готовятся к матчу 24 тура РПЛ против московского «Динамо» без защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. Об этом сообщает пресс-служба «КС».
- К игре с «Динамо» в составе волжан готовятся все здоровые игроки, кроме защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. В общей группе занимались полузащитники Джано Ананидзе и Паул Антон, восстановившиеся после повреждений, - рассказали в клубе.
Напомним, матч «Динамо» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 20 апреля, на «Арене Химки» в 17:30 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU