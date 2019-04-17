2019-04-17T10:46:21+03:00
Спорт

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова

Матч пройдет в Химках 20 апреля в 17:30 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
«Крылья» готовятся к 24 туру РПЛ.«Крылья» готовятся к 24 туру РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» готовятся к матчу 24 тура РПЛ против московского «Динамо» без защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- К игре с «Динамо» в составе волжан готовятся все здоровые игроки, кроме защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. В общей группе занимались полузащитники Джано Ананидзе и Паул Антон, восстановившиеся после повреждений, - рассказали в клубе.

Напомним, матч «Динамо» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 20 апреля, на «Арене Химки» в 17:30 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»
В Самаре отремонтируют «картами» 40 участков дорог
Самарцы оказались не готовы отказываться от дорогих смартфонов
«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»
В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
Нарушения в частных детсадах и санаториях: права детей Самарской области стали чаще отстаивать в судах
Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей
В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин
В Самарской области хотят построить комплекс бань и саун
«Яму не было видно из-за лужи»: в Самаре грузовик с цистернами провалился под асфальт
Патриарх Кирилл во время визита в Самару проведет богослужение в Софийском соборе
Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину
Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти
"С кольца не съедешь": утром 17 апреля около Самолета образовался неподвижный затор