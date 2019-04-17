«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-17T10:46:21+03:00

Матч пройдет в Химках 20 апреля в 17:30 по самарскому времени

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«Крылья Советов» готовятся к матчу 24 тура РПЛ против московского «Динамо» без защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- К игре с «Динамо» в составе волжан готовятся все здоровые игроки, кроме защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. В общей группе занимались полузащитники Джано Ананидзе и Паул Антон, восстановившиеся после повреждений, - рассказали в клубе.

Напомним, матч «Динамо» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 20 апреля, на «Арене Химки» в 17:30 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU