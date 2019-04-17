2019-04-17T11:17:09+03:00
Общество

В Самарской области хотят построить комплекс бань и саун

А также спорткомплекс по пляжным видам спорта, завод по производству одноразовых перчаток и т.д.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Компания «Волжские Термы» хочет построить центр здоровья и отдыха. Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом.Компания «Волжские Термы» хочет построить центр здоровья и отдыха. Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом.Фото: Архив "КП"
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В Тольятти прошла конференция по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На ней свои бизнес-идеи представили 5 компаний. Так в Новокуйбышевске компания «Волжские Термы» хочет построить центр здоровья и отдыха. Он представляет собой комплекс бань и саун, термальных бассейнов под открытым небом.

Среди других проектов – спорткомплекс по пляжным видам спорта.

- Спорткомплекс будет работать круглый год и позволит самарским спортсменам тренироваться на домашней площадке, а не в соседних регионах. Центр представляет собой ангар с четырьмя подогреваемыми песчаными кортами. В центре будут заниматься и детские спортивные школы. Объект будет располагаться в Самаре, открыть его планируют осенью этого года, - рассказали в областном правительстве.

Кроме того, в регионе хотят сделать завод по производству одноразовых медицинских изделий - нитриловых перчаток, мощностью 6900 штук в час (завод уже готов на 60%), и расширить производство мебели. Кроме того, компания «Самара Шиппинг», которая занимается морскими грузоперевозками, хочет построить сухогруз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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