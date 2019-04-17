В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин
Нельзя проехать по участку от улицы Майской до улицы Ливенской
Когда проезд откроют, не сообщают.Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:
В Самаре днем во вторник, 17 апреля, закрыли движение по улице Нагорной. Речь идет об участке от улицы Майской до улицы Ливенской. Все из-за утечки на водопроводе, сообщает пресс-служба Самарских коммунальных систем.
- Закрыто движение по улице Нагорной на участке от улицы Майской до улицы Ливенской для устранения утечки из земли на водопроводной линии д-300мм, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере «РКС-Самара».
Сервис Яндекс оценивает пробки в Самаре в 5 баллов. На Нагорной серьезных заторов нет, как и на параллельных ей улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU