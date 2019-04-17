В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-17T11:25:57+03:00

Нельзя проехать по участку от улицы Майской до улицы Ливенской

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В Самаре днем во вторник, 17 апреля, закрыли движение по улице Нагорной. Речь идет об участке от улицы Майской до улицы Ливенской. Все из-за утечки на водопроводе, сообщает пресс-служба Самарских коммунальных систем.

- Закрыто движение по улице Нагорной на участке от улицы Майской до улицы Ливенской для устранения утечки из земли на водопроводной линии д-300мм, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере «РКС-Самара».

Сервис Яндекс оценивает пробки в Самаре в 5 баллов. На Нагорной серьезных заторов нет, как и на параллельных ей улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU