Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей
Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов поддержал идею создать в Самаре отделение ретро-почты. Оно должно появиться на улице Молодогвардейской, 144, внутри планируют воссоздать интерьеры XIX века.
- Это будет первая в РФ ретро-почта: попытаемся воссоздать мебилировку и обстановку XIX века - вплоть до чернильниц и гусиных перьев. На 2-м этаже откроем музей истории самарской почты. Проект оценивается приблизительно в 50 млн рублей, средства пойдут из бюджета, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Визуализация ретро-почты в Самаре
Авторы идеи планируют, что любой желающий сможет написать письмо на писчей бумаге пером и отправить его.
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ИСТОЧНИК KP.RU