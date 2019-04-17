В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-17T12:02:00+03:00

В Сызрани на «Роснефть-Арене» 28 и 29 апреля пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках. Фото: Архив "КП"

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В Сызрани на «Роснефть-Арене» 28 и 29 апреля пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В эти дни в Сызрань съедутся сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут по короткой и произвольной программе. Победителей определит наивысшая сумма баллов, набранных в двух программах, - рассказали в мэрии.

Программа соревнований:

27 апреля 18.00 – 22.00

II спортивный разряд (произвольная программа)

I спортивный разряд (произвольная программа)

КМС (короткая программа)

МС (короткая программа)

28 апреля 11.00 – 14.00

КМС (произвольная программа)

МС (произвольная программа)

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU