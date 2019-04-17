В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
В Сызрани на «Роснефть-Арене» 28 и 29 апреля пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В эти дни в Сызрань съедутся сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут по короткой и произвольной программе. Победителей определит наивысшая сумма баллов, набранных в двух программах, - рассказали в мэрии.
Программа соревнований:
27 апреля 18.00 – 22.00
II спортивный разряд (произвольная программа)
I спортивный разряд (произвольная программа)
КМС (короткая программа)
МС (короткая программа)
28 апреля 11.00 – 14.00
КМС (произвольная программа)
МС (произвольная программа)
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU