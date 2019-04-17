«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»
17 апреля 2019 года начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
- «Мои интернет-достижения»;
- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
- «Моя общественная интернет-инициатива».
Организаторы в числе целей конкурса называют доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия и содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров, а также продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU