«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-17T12:37:26+03:00

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17 апреля 2019 года начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

- «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

- «Мои интернет-достижения»;

- «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

- «Моя общественная интернет-инициатива».

Организаторы в числе целей конкурса называют доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия и содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров, а также продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU