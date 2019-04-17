2019-04-17T12:54:14+03:00
Общество

В Самаре отремонтируют «картами» 40 участков дорог

Подрядчика уже выбрали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: администрация Самары.Фото: администрация Самары.
Изменить размер текста:

В Самаре определились с подрядной организацией, которая займется ремонтом дорог «картами». ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ» (единственный участник аукциона) предстоит отремонтировать свыше 100 погонных метров дорог города. Контракт с компанией мэрия заключит в течение 15 дней, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Компании предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб, - говорится в сообщении.

Кроме того, власти ищут подрядчика, который займется ремонтом восьми дорог в районе Крымской площади, а также участков улиц Победы и Стара-Загора.

- Эти виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими «картами» запланирован на конец апреля, комплексно – на начало мая, - отметили в мэрии.

Весь список дорог, которые будут ремонтировать «картами», можно посмотреть на сайте горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»
Самарцы оказались не готовы отказываться от дорогих смартфонов
«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»
В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
Нарушения в частных детсадах и санаториях: права детей Самарской области стали чаще отстаивать в судах
Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей
В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин
В Самарской области хотят построить комплекс бань и саун
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова
«Яму не было видно из-за лужи»: в Самаре грузовик с цистернами провалился под асфальт
Патриарх Кирилл во время визита в Самару проведет богослужение в Софийском соборе
Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину
Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти
"С кольца не съедешь": утром 17 апреля около Самолета образовался неподвижный затор