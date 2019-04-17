В Самаре отремонтируют «картами» 40 участков дорог

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-17T12:54:14+03:00

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В Самаре определились с подрядной организацией, которая займется ремонтом дорог «картами». ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ» (единственный участник аукциона) предстоит отремонтировать свыше 100 погонных метров дорог города. Контракт с компанией мэрия заключит в течение 15 дней, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Компании предстоит привести в порядок 40 участков автодорог протяженностью 40, 1 км – работы на общую сумму 373,36 млн. руб, - говорится в сообщении.

Кроме того, власти ищут подрядчика, который займется ремонтом восьми дорог в районе Крымской площади, а также участков улиц Победы и Стара-Загора.

- Эти виды работ начнут производить после заключения контрактов, с учетом погодных условий. Таким образом, старт обновления дорожных объектов большими «картами» запланирован на конец апреля, комплексно – на начало мая, - отметили в мэрии.

Весь список дорог, которые будут ремонтировать «картами», можно посмотреть на сайте горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU