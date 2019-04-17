Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»
СУ СК по Самарской области опубликовало информацию о начале доследственной проверки из-за сообщений о крупной свалке в национальном парке «Самарская лука».
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников администрации, которые допустили халатное отношение к загрязнению территории национального парка, - говорится в сообщении.
Напомним, фотографии и видео огромной свалки в нацпарке появились в эти выходные – 13-14 апреля. Горы мусора образовались из-за того, что до сих пор не налажен вывоз отходов из Рождествено. Власти обещают убрать свалку.
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Свалка в селе Рождествено на территории национального природного парка "Самарская лука".
ИСТОЧНИК KP.RU