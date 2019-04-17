2019-04-17T13:08:42+03:00
Общество

Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»

Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой решат – заводить дело или нет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Свалку облюбовали животные.Свалку облюбовали животные.Фото: скриншот видео
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СУ СК по Самарской области опубликовало информацию о начале доследственной проверки из-за сообщений о крупной свалке в национальном парке «Самарская лука».

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников администрации, которые допустили халатное отношение к загрязнению территории национального парка, - говорится в сообщении.

Напомним, фотографии и видео огромной свалки в нацпарке появились в эти выходные – 13-14 апреля. Горы мусора образовались из-за того, что до сих пор не налажен вывоз отходов из Рождествено. Власти обещают убрать свалку.

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Свалка в селе Рождествено на территории национального природного парка "Самарская лука".

ИСТОЧНИК KP.RU

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