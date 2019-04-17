«Крылья Советов» делят первое место с «Барселоной» по количеству голов со стандартов весной в ведущих чемпионатах Европы

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-17T13:22:32+03:00

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«Крылья Советов» вместе с лидером чемпионата Испании «Барселоной» делят первое место по количеству голов со стандартных положений в ведущих чемпионатах Европы. Считались только голы, забитые после 1 марта. Самарцы и каталонцы забили весной после стандартов по 7 мячей. Такие цифры приводит телеканал «Матч.Премьер».

Лучшая команда в АПЛ по этому показателю – «Вест Хэм», которая занимает 11 место в турнирной таблице. В Италии лидирует по голам со стандартов весной «Эмполи», в Германии – «Бавария», во Франции – «ПСЖ».

Напомним, после 23 туров «Крылья» занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч самарцы сыграют на выезде против «Динамо».

Крылья Советов делят первое место с Барселоной по количеству голов со стандартов в ведущих чемпионатах Европы с 1 марта

ИСТОЧНИК KP.RU