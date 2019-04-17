На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны
В Самаре на площади Куйбышева рабочие начали устанавливать трибуны. Об этом сообщает департамент информационной политики Самарской области.
- На площади Куйбышева началась установка трибун - готовимся к шествию в честь Дня Весны и Труда (1 мая) и военному параду, посвященному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - говорится в сообщении.
Программу майских праздников в Самаре в этом году можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.
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Шествие в честь Дня Весны и Труда на площади Куйбышева начнется в 11:00 (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU