На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-17T13:36:26+03:00

1 мая там пройдет шествие, а 9 мая – военный парад

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В Самаре на площади Куйбышева рабочие начали устанавливать трибуны. Об этом сообщает департамент информационной политики Самарской области.

- На площади Куйбышева началась установка трибун - готовимся к шествию в честь Дня Весны и Труда (1 мая) и военному параду, посвященному празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - говорится в сообщении.

Программу майских праздников в Самаре в этом году можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.

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Шествие в честь Дня Весны и Труда на площади Куйбышева начнется в 11:00 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU