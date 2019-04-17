Егор Базин: «Хоккея в Тольятти нет. Не жалею, что стал фигуристом»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-17T14:02:04+03:00

Егор Базин сказал, что в детстве о хоккее даже не думал. Фото: мионспорт СО

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Серебряный призер зимней Универсиады в Красноярске тольяттинец Егор Базин рассказал, почему выбрал фигурное катание, а не хоккей.

- Я про хоккей даже не думал. Вообще у меня таких мыслей не было - сразу склонялся к фигурному катанию. И не жалею об этом. Живя много лет в Тольятти и следя за новостями, наблюдал за результатами хоккейной «Лады», которая ничего не добилась в период своего возвращения в КХЛ, - приводят слова Базина «Известия».

Фигурист считает, что в Автограде нет хоккея.

- Хоккея в Тольятти в принципе и нет. Конечно, после этого даже не жалею, что в свое время сделал выбор в пользу фигурного катания. Тем более, когда в городе работает такой специалист, как Олег Исаакович Судаков, - отметил Базин.

ИСТОЧНИК KP.RU