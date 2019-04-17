Текущие крыши и большие долги: в Самаре обсудят «коммунальную зиму – 2019»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-17T14:30:05+03:00

В пресс-центре "КП-Самара" расскажут, что отремонтируют в городских домах весной и летом и на что жалуются жители чаще всего

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В пресс-центре "КП-Самара" пройдет круглый стол, на котором эксперты обсудят события коммунальной зимы - 2019 в Самаре. Представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, а также городской администрации расскажут, какие проблемы чаще всего приходилось решать этой зимой, насколько оперативно получалось решать проблемы и какие вопросы чаще всего адресовали жители в ГЖИ и прокуратуру.

- Также на круглом столе эксперты расскажут о повышении тарифов с 1 июля. Позволит ли повышение тарифов улучшить положение коммунального хозяйства региона? Как скажется рост тарифов на долговой нагрузке плательщиков? - анонсирует пресс-центр КП-Самара.

Участники:

- заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара Сергей Александрович МУХРАНОВ;

- заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Игорь Анатольевич КОСИЛОВ;

- главный консультант правового управления Государственной жилищной инспекции Самарской области Алексей Викторович ДАВИДЕНКО;

- прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Прокуратуры Самарской области Максим Евгеньевич ЧЕПУХОВ;

- представители Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области;

- представители ресурсных и управляющих компаний.

Коллеги, приглашаем вас принять участие в мероприятии! Аккредитация проводится по электронной почте lika@phkp.ru или по телефону 8927-705-80-39 до 10.00 18 апреля. При себе иметь необходимо паспорт или журналистское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU