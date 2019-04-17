С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-17T14:54:35+03:00

Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ей грозит до трех лет лишения свободы

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В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. С февраля по апрель 2019 года тольяттинка поставила на миграционный учет в своей квартире 46 иностранных граждан, однако предоставлять помещение иностранцам для проживания она не собиралась.

- Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU