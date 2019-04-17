2019-04-17T14:54:35+03:00
Происшествия

С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев

Ей грозит до трех лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. С февраля по апрель 2019 года тольяттинка поставила на миграционный учет в своей квартире 46 иностранных граждан, однако предоставлять помещение иностранцам для проживания она не собиралась.

- Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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