С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев
Ей грозит до трех лет лишения свободы
Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти на местную жительницу завели уголовное дело. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев. С февраля по апрель 2019 года тольяттинка поставила на миграционный учет в своей квартире 46 иностранных граждан, однако предоставлять помещение иностранцам для проживания она не собиралась.
- Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Всего же в первом квартале 2019 года в регионе зарегистрировали 503 фиктивных постановки иностранцев на учет.
ИСТОЧНИК KP.RU