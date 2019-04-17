Самолеты из Самары в греческие Салоники будут летать регулярно

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-17T15:49:11+03:00

Авиаперевозчик анонсировал до двух вылетов в неделю из Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарский аэропорт Курумоч расширил географию европейских маршрутов в расписании. Весной и летом 2019 года из Самары регулярно будут летать самолеты в греческий город Салоники. Их организует авиакомпания Ellinair, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Авиаперевозчик анонсировал до двух вылетов в неделю из Самары: по понедельникам и\или пятницам. Время отправления из Самары – 6.00, вылет из Греции – в 0.05 местного времени, - говорится в сообщении.

Перевозить пассажиров будут на самолете AirbusA-320. Первый рейс запланирован на 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU