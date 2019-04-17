Самолеты из Самары в греческие Салоники будут летать регулярно
Первый рейс запланирован на 31 мая
Авиаперевозчик анонсировал до двух вылетов в неделю из Самары.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Самарский аэропорт Курумоч расширил географию европейских маршрутов в расписании. Весной и летом 2019 года из Самары регулярно будут летать самолеты в греческий город Салоники. Их организует авиакомпания Ellinair, сообщает пресс-служба аэропорта.
- Авиаперевозчик анонсировал до двух вылетов в неделю из Самары: по понедельникам и\или пятницам. Время отправления из Самары – 6.00, вылет из Греции – в 0.05 местного времени, - говорится в сообщении.
Перевозить пассажиров будут на самолете AirbusA-320. Первый рейс запланирован на 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU