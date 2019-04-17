2019-04-17T16:14:42+03:00
Звезды

«Худеть или толстеть?»: жена самарского олигарха Ксения Царицына снова показала свою форму и задала вопрос подписчикам

Instagram-дива не перестает удивлять откровенными фото и видео
Кирилл КАРИМОВ
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ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsinaФото: Instagram.com
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Супруга самарского бизнесмена Алексея Шаповалова, проживающая с мужем в Объединенных Арабских Эмиратах, в который раз показала подписчикам в соцсетях себя в купальнике.

- Худеть или толстеть? – лаконично подписала видеоролик Царицына.

Подписчики в целом одобрили формы многодетной матери, но некоторым не понравился фасон бюстгальтера, в который совсем не помещается дородная грудь Ксении.

Жена олигарха вообще очень любит фотографироваться и делиться результатами с подписчиками.

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ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
Жена самарского олигарха показала свой откровенный купальник
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ИСТОЧНИК KP.RU

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