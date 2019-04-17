Общегородской субботник в Самаре 2019: где получить инвентарь, когда будут убирать парки и скверы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-17T16:13:38+03:00

Главный общегородской субботник в Самаре в 2019 году пройдет 20 апреля. Рассказываем, как навести порядок в своем дворе или соседнем парке

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В Самаре продолжается месячник по благоустройству, уже успешно прошел космический субботник, а 20 апреля, в субботу состоится общегородской субботник в Самаре - 2019. Уже к началу мая город должен окончательно преобразиться. Жителям предлагают выйти на улицу и навести порядок в своем дворе, в соседнем сквере, парке, на набережной. Для того, чтобы это сделать, можно обартиться в родной ЖЭК или администрацию района, где вам выдадут весь необходимый инвентарь, мешки для мусора, перчатки.

Информация о том, где можно получить инвентарь, расположена на сайте администрации города. Здесь есть адреса всех МУПов и ЖЭУ на территориях районов. А также тех участков, где ждут на уборку всех желающих. Здесь всем добровольным дворникам обещают и полевую кухню, и развлекательную программу.

Телефоны горячих линий по вопросам субботника:

Красноглинский район

Телефон: 8 (846) 950-46-00

Кировский район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 995-00-57

Промышленный район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 995-99-22

Железнодорожный район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 339-01-54

Советский район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 262-46-21

Октябрьский район

Телефон: 8 (846) 334-57-39, 8 (846) 335-45-17, 8-927-702-31-63

Самарский район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 333-30-93

Ленинский район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 339-27-74; 8 (846) 339-27-75.

Куйбышевский район

Телефон "горячей линии" - 8 (846) 330-33-88

Кстати, за фотографию, которую вы сделаете на субботнике, можно выиграть реальный приз. Для этого ее нужно разместить в социальных сетях с хештегами #чистаясамаара #ялюблюсамару. Подарки получат победители в номинациях: самое популярное фото, самое оригинальное и массовое фото и лучшее семейное фото.

ИСТОЧНИК KP.RU