Жители Самарской области спасли косуленка, который остался без родителей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-17T16:40:45+03:00

Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе. Фото: Скриншот с видео

Его назвали Васей, выходили и отпустили на волю

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В Кинельском районе Самарской области местные жители спасли косуленка. Животное прибежало в поселок Алексеевка. Пару часов до этого в лесу нашли тело косули мужского пола.

- Косуленок бился головой о стены местной пекарни, после чего его поймали и передали волонтерам для реабилитации. У него были сбиты первые панты и разбиты копыта. Среди местных жителей, участвующих в операции по спасению, был маленький мальчик, который попросил волонтеров назвать животное Васей, - рассказала самарская зоозащитница Ангелина Гриневич.

Косуленка отвезли в живой уголок в поселке Управленческий в Самаре, чтобы он поправил свое здоровье. Спустя две недели Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе.

- Животное привито и чипировано. Охота в том месте запрещена. Местные егеря на регулярной основе подкладывают корм, - отметила Гриневич.

ИСТОЧНИК KP.RU