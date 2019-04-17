2019-04-17T16:40:45+03:00
Общество

Жители Самарской области спасли косуленка, который остался без родителей

Его назвали Васей, выходили и отпустили на волю
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе.Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе.Фото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Кинельском районе Самарской области местные жители спасли косуленка. Животное прибежало в поселок Алексеевка. Пару часов до этого в лесу нашли тело косули мужского пола.

- Косуленок бился головой о стены местной пекарни, после чего его поймали и передали волонтерам для реабилитации. У него были сбиты первые панты и разбиты копыта. Среди местных жителей, участвующих в операции по спасению, был маленький мальчик, который попросил волонтеров назвать животное Васей, - рассказала самарская зоозащитница Ангелина Гриневич.

Косуленка отвезли в живой уголок в поселке Управленческий в Самаре, чтобы он поправил свое здоровье. Спустя две недели Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе.

- Животное привито и чипировано. Охота в том месте запрещена. Местные егеря на регулярной основе подкладывают корм, - отметила Гриневич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общегородской субботник в Самаре 2019: где получить инвентарь, когда будут убирать парки и скверы
В Самарском университете у студентов и сотрудников проверили ВИЧ-статус
«Худеть или толстеть?»: жена самарского олигарха Ксения Царицына снова показала свою форму и задала вопрос подписчикам
Самолеты из Самары в греческие Салоники будут летать регулярно
Локомотивы, музеи и море впечатлений: студенты пензенского филиала СамГУПС рассказали о своих впечатлениях от поездки в Самару
С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев
Текущие крыши и большие долги: в Самаре обсудят «коммунальную зиму – 2019»
Егор Базин: «Хоккея в Тольятти нет. Не жалею, что стал фигуристом»
Поликлиника на ладони — с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны
«Крылья Советов» делят первое место с «Барселоной» по количеству голов со стандартов весной в ведущих чемпионатах Европы
Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»
В Самаре отремонтируют «картами» 40 участков дорог
Самарцы оказались не готовы отказываться от дорогих смартфонов
«Ростелеком» и ПФР зовут пенсионеров принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2019»
В Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках
Нарушения в частных детсадах и санаториях: права детей Самарской области стали чаще отстаивать в судах
Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей
В Самаре из-за утечки на водопроводе улицу Нагорную закрыли для машин
В Самарской области хотят построить комплекс бань и саун
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Динамо» без Никиты Чичерина и Александра Самедова
«Яму не было видно из-за лужи»: в Самаре грузовик с цистернами провалился под асфальт
Патриарх Кирилл во время визита в Самару проведет богослужение в Софийском соборе
Жителю Октябрьска пришлось поделиться с бабушкой наследством, чтобы у него не забрали дорогую машину
Сотрудники ФСБ провели обыски в отделе полиции Центрального района Тольятти
"С кольца не съедешь": утром 17 апреля около Самолета образовался неподвижный затор