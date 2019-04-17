Жители Самарской области спасли косуленка, который остался без родителей
В Кинельском районе Самарской области местные жители спасли косуленка. Животное прибежало в поселок Алексеевка. Пару часов до этого в лесу нашли тело косули мужского пола.
- Косуленок бился головой о стены местной пекарни, после чего его поймали и передали волонтерам для реабилитации. У него были сбиты первые панты и разбиты копыта. Среди местных жителей, участвующих в операции по спасению, был маленький мальчик, который попросил волонтеров назвать животное Васей, - рассказала самарская зоозащитница Ангелина Гриневич.
Косуленка отвезли в живой уголок в поселке Управленческий в Самаре, чтобы он поправил свое здоровье. Спустя две недели Васю выпустили в дикую природу около Малой Малышевки в Кинельском районе.
- Животное привито и чипировано. Охота в том месте запрещена. Местные егеря на регулярной основе подкладывают корм, - отметила Гриневич.
ИСТОЧНИК KP.RU