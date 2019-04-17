2019-04-17T18:12:23+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре заработают фонтаны в сезоне 2019

В постоянном режиме фонтаны запустят с 1 мая
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В этом году в Самаре будет работать 39 фонтановВ этом году в Самаре будет работать 39 фонтановФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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20 апреля в Самаре запустят фонтаны. Правда, пока только в тестовом режиме. Об этом сообщат в администрации Самары. Фонтаны будут работать целых 10 часов – все это время специалисты будут проверять их работоспособность.

- Сейчас в рамках традиционного месячника по благоустройству специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» готовят гидротехнические сооружения к новому сезону 2019 года. В этой работе задействованы 40 человек, - рассказали в городской администрации.

Сложностей в наладке фонтанов добавляет снежная зима.

- Сейчас еще много грунтовых вод, приходится вести откачку, если на подземных коммуникациях фонтанов образовалось подтопление, - рассказал энергетик МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Анатолий Козырев.

В этом году в Самаре будет работать 39 фонтанов. Запустят фонтаны в сквере «Шанхай», возле «Ладьи» на IV очереди набережной и фонтан на Мехзаводе, которые появились в прошлом году. В постоянном режиме фонтаны начнут работать с 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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