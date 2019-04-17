Зима близко: музыканты из Тольятти сыграли на балалайках главную тему из «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-17T18:20:44+03:00

Представители оркестра сообщили, что записанным видео они недовольны, будут его переделывать, и удалили ролик Фото: принтскрин видео.

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Музыканты из Тольятти покорили мир. В Сети набирает популярность видео Русского оркестра Тольяттинской филармонии. Оркестр из Самарской области исполнил главную тему «Игры престолов».

- Это потрясающе! Аж дух захватывает, - оставляют комментарии восхищенные пользователи.

Аранжировка написана для исполнения на балалайках, домрах и стеклянных арфах. Музыканты выложили видео в свою группу «ВКонтакте» 12 апреля, прямо накануне выхода финального сезона культового сериала.

Видео, выложенное в группе Тольяттинской филармонии, за несколько дней собрало больше 130 тысяч просмотров. Правда, представители оркестра сообщили, что записанным видео они недовольны, будут его переделывать, и удалили ролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/703782" frameborder="0"></iframe> Русский оркестр из Тольятти играет Саундтрек из сериала "Игра престолов" (cover).

ИСТОЧНИК KP.RU