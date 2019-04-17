2019-04-17T18:20:44+03:00
Общество

Зима близко: музыканты из Тольятти сыграли на балалайках главную тему из «Игры престолов»

Русский оркестр Тольяттинской филармонии исполнил саундтрек накануне выхода финального сезона
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Представители оркестра сообщили, что записанным видео они недовольны, будут его переделывать, и удалили роликПредставители оркестра сообщили, что записанным видео они недовольны, будут его переделывать, и удалили роликФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Музыканты из Тольятти покорили мир. В Сети набирает популярность видео Русского оркестра Тольяттинской филармонии. Оркестр из Самарской области исполнил главную тему «Игры престолов».

- Это потрясающе! Аж дух захватывает, - оставляют комментарии восхищенные пользователи.

Аранжировка написана для исполнения на балалайках, домрах и стеклянных арфах. Музыканты выложили видео в свою группу «ВКонтакте» 12 апреля, прямо накануне выхода финального сезона культового сериала.

Видео, выложенное в группе Тольяттинской филармонии, за несколько дней собрало больше 130 тысяч просмотров. Правда, представители оркестра сообщили, что записанным видео они недовольны, будут его переделывать, и удалили ролик.

Русский оркестр из Тольятти играет Саундтрек из сериала "Игра престолов" (cover).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре телефонного террориста, который «заминировал» баптистов, отправили на лечение
Стало известно, когда в Самаре заработают фонтаны в сезоне 2019
Жители Самарской области спасли косуленка, который остался без родителей
Общегородской субботник в Самаре 2019: где получить инвентарь, когда будут убирать парки и скверы
В Самарском университете у студентов и сотрудников проверили ВИЧ-статус
«Худеть или толстеть?»: жена самарского олигарха Ксения Царицына снова показала свою форму и задала вопрос подписчикам
Самолеты из Самары в греческие Салоники будут летать регулярно
Локомотивы, музеи и море впечатлений: студенты пензенского филиала СамГУПС рассказали о своих впечатлениях от поездки в Самару
С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев