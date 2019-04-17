2019-04-17T19:02:59+03:00
Общество

В Самаре телефонного террориста, который «заминировал» баптистов, отправили на лечение

Суд признал местного жителя невменяемым
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Экстренные службы выехали на предполагаемое место теракта, однако ничего опасного там не обнаружилиЭкстренные службы выехали на предполагаемое место теракта, однако ничего опасного там не обнаружилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вступил в силу приговор по делу 33-летнего Артем Г. Молодого человека обвиняют по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

30 июня 2018 года в УФСБ России по Самарской области позвонили и заявили: готовится взрыв в Церкви евангельских христиан баптистов «Преображение» на ул. Перекопской. Экстренные службы выехали на предполагаемое место теракта, однако ничего опасного там е обнаружили.

«Телефонного террориста» задержали. Статья 207 УК РФ, по которой его обвиняют, предусматривает штраф 500-700 тысяч рублей или 3-5 лет лишения свободы. Правда, суд признал Артема Г. невменяемым. Его приговорили к принудительному лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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