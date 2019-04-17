В Самаре во время «ВолгаФеста» можно будет покататься на воздушном шаре
Стала известна программа «ВолгаФеста--2019». Напомним, в этом году фестиваль пройдет 8-9 июня на Первой очереди набережной. О том, что готовят самарцам, рассказал оганизатор «ВолгаФеста», директор Музея модерна Михаил Савченко в эфире радио «Комсомольская правда»-Самара».
— На «ВолгаФесте» появится площадка Третьяковской галереи со своей программой. Ожидается лекторий директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, — поделился планами Михаил Савченко.
Приоткрываем занавес ВолгаФеста -2019: театральные постановки, лауреаты "Золотой маски", опера для набережной от Александра Маноцкова и многое другое только в программе "Городская среда"
На набережной на фестивале построят 17-метровый парусник, корабль толерантности. Паруса для него распишут дети в музеях, школах, больницах и других учреждениях.
Кроме того, на пляже во время фестиваля появится настоящий воздушный шар, на котором можно будет подняться над набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU