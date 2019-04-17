2019-04-17T21:41:48+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет лето в Самаре в 2019 году

По прогнозам метеорологов, температура в летние месяца будет около и выше нормы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Жары в Самаре летом 2019 года ждать не стоитЖары в Самаре летом 2019 года ждать не стоитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лето на европейской территории страны будет теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По предварительным прогнозам, летом в Самаре в 2019 году температура будет в пределах нормы.

- Уже в конце апреля сухая погода установится на европейской части территории России, - заявил Вильфанд. - Мы прогнозируем, что раннего пожароопасного сезона не будет, связано это с тем, что снег медленно таял и влажность почвы превышает обычные значения. До конца мая мы не ожидаем начало пожароопасного периода.

Ранее синоптики сообщали: жары в Самаре летом 2019 года ждать не стоит. В июне среднемесячная температура будет держаться около +19 градусов. На юге и юго-востоке области столбики термометров могут подняться выше нормы. В июле нас ждет +20 градусов. А вот в августе будет жарче, чем обычно. Норма +18,2 градуса, но температура будет выше. Осадки также в пределах нормы. Вот только в июне осадки ожидаются ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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