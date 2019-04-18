2019-04-18T07:36:47+03:00
Происшествия

В Сызрани возбудили уголовное дело о жестоком избиении пенсионера МВД в центре города

Сейчас полиция разбирается в деталях преступления, адвокаты надеются, что в деле скоро появятся фигуранты
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчину избили и отнесли в подъездМужчину избили и отнесли в подъезд
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В Сызрани возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера МВД. Напомним, что шокирующее преступление произошло в начале апреля. 52-летний мужчина спустился покурить на лавочку. На него напала компания хулиганов, которая жестоко избила его. Сергея отнесли в подъезд и бросили его там. Все это попало на видео камер наблюдения.

- Возбуждено уголовное дело, разбирательства продолжаются, пока оно заведено в отношении неустановленных лиц, - сообщил КП-Самара источник.

Пенсионер из-за избиения оказался в больнице. У него перелом руки, сотрясение мозга, множественные ушибы. И он ничего не помнит. А вот жители дома узнали на видеозаписи молодого соседа, которому и до этого уже не раз делали замечание за дебош и хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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