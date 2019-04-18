Казанский "Рубин" заплатит за фаната, устроившего стриптиз на матче в Самаре

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-18T12:22:31+03:00

Пока футболисты показывали класс на поле, кто-то демонстрировал ягодицы на трибуне

В сообщении РФС не уточняется, какую именно часть тела показывал окружающим мужчина

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Болельщик казанского "Рубина" устроил стриптиз на матче с "Крыльями Советов" 12 апреля на "Самара Арене". Теперь, по решению Российского футбольного союза, клубу придется заплатить штраф в 100 тыс. рублей за неприличное поведение своего фаната.

- Мужчина обнажал интимные части тела. Это непристойное поведение, нарушающее общественные нормы и нормы морали, - говорится в сообщении.

Еще сорок тысяч рублей отдаст "Рубин" за матерящихся зрителей. Придется раскошелиться и "Крыльям Советов". За оскорбительные выкрики фанатов в сторону соперника выложить придется 40 тыс рублей. Еще 30 тыс. рублей клуб заплатит за пиротехнику на трибунах и другие нарушения регламента. Всего победная игра обойдется "Крыльям" в 70 тыс. рублей штрафов. Напомним, что 12 апреля благодаря единственному голу Зиньковского команда одержала победу на своем поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU