В Тольятти возбудили уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки, выпавшей из окна

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-18T08:41:46+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки в Тольятти. Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Ребенок выпал из открытого окна многоэтажки на улице Мира. Произошла трагедия 16 апреля.

- По предварительным данным, ребенок выпал из открытого окна квартиры в то время, когда родители были дома. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ребенок выпал из окна 9-ого этажа. На место прибыли спасатели и реанимация, однако помочь девочке уже не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU