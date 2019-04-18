2019-04-18T09:12:18+03:00
Общество

Пять педагогов из Сызранского района стали призерами конкурса «Православный учитель»

Итоги подвели в Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: западное управление министерства образования и науки Самарской области.Фото: западное управление министерства образования и науки Самарской области.
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В Самаре подвели итоги очного этапа регионального педагогического конкурса «Православный учитель». В 3-х номинациях конкурса приняли участие 52 педагога, а также студенты и аспиранты педагогических вузов, сообщает западное управление министерства образования и науки Самарской области.

В номинации «Лучший урок по основам православной культуры (основам духовно-нравственной культуры народов России) для общеобразовательного учреждения» первое место заняла учитель начальных классов ГБОУ гимназия Сызрани Светлана Бондаренко за урок по теме «Милосердие и сострадание». Третье место тоже досталось педагогу из Сызрани – Марии Курицыной, которая преподает в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14.

- В номинации «Лучший урок (занятие) по курсу «Нравственные основы семейной жизни»: 2 место – Титова Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы, ОДНКНР ГБОУ СОШ № 21 Сызрани за урок по теме «Отца с матерью почитаешь – на вечные веки счастлив бываешь», - говорится в сообщении.

Победителем в номинации «Лучший урок (занятие) по духовно-нравственному просвещению обучающихся в условиях образовательного учреждения» (интеграция православной культуры и других учебных предметов) стала Оксана Михайлова – учитель начальных классов и ОПК ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» Сызрани. Она победила благодаря беседам для духовно-нравственного просвещения родителей «Добрый вечер, уважаемые родители». Третье место в этой номинации досталось Вере Зайцевой из Центра образования в поселке Варламово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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