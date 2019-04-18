В Самаре ищут свидетелей кражи iPhone 8 в 1-ом автобусе

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-18T09:38:28+03:00

По подозрению в совершении кражи задержан неоднократно судимый мужчина, 1971 года рождения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полиция ищет свидетелей кражи. Она Произошла 31 марта в промежуток между 15:40 и 15:55. Неизвестный мужчина в автобусе №1 во время посадки на остановке «Ботанический сад» вытащил из кармана куртки самарца iPhone 8 за 53 000 рублей.

- По подозрению в совершении кражи задержан неоднократно судимый мужчина, 1971 года рождения. Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, 175-180 см, плотного телосложения, на лице щетина, волосы темные. Был одет: куртка черного цвета с капюшоном с опушкой черного цвета, черные джинсы, короткие коричневые сапоги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция просит граждан, которые были в этом автобусе в момент кражи, рассказать, что они видели. Обращаться можно по телефонам 8-927-21- 00-840, 8-937-79-67-961 или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU