2019-04-18T09:52:57+03:00
Общество

В Тольятти у должника арестовали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado

Когда мужчина узнал, что машину могут продать, он погасил долг
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.
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В Тольятти приставы арестовали дорогой внедорожник местного жителя. Мужчина задолжал государству 250 тысяч рублей, однако возвращать их не собирался. Тогда судебные приставы пришли за его Toyota Land Cruiser Prado.

- На автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия, а должнику вручено требование о предоставлении указанного транспортного средства для составления акта описи и ареста, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

Когда мужчина узнал, что его машину могут продать, то сразу погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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