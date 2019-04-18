В Тольятти у должника арестовали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
Когда мужчина узнал, что машину могут продать, он погасил долг
Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.
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В Тольятти приставы арестовали дорогой внедорожник местного жителя. Мужчина задолжал государству 250 тысяч рублей, однако возвращать их не собирался. Тогда судебные приставы пришли за его Toyota Land Cruiser Prado.
- На автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия, а должнику вручено требование о предоставлении указанного транспортного средства для составления акта описи и ареста, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону.
Когда мужчина узнал, что его машину могут продать, то сразу погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU