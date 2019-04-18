2019-04-18T09:56:32+03:00
Умные вещи

«Школа Лиза Алерт» открывает сезон традиционных родительских собраний в Самаре

На собрании родители узнают основные правила безопасности для детей от 5 до 14 лет
Кирилл КАРИМОВ
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» при поддержке ПАО «ВымпелКом» проводит для жителей Самары открытое родительское собрание «Школа Лиза Алерт».

Встреча пройдет в преддверии весенне-летнего сезона и периода каникул, когда количество детей, которые теряются в природной и городской среде, сильно возрастает.

По данным «Лиза Алерт», ежегодно в России теряется или пропадает без вести более 100 тыс. человек. На собрании родители узнают основные правила безопасности для детей от 5 до 14 лет: волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» расскажут родителям о том, что необходимо брать с собой на прогулку и в лес, что делать, когда пропал близкий человек, а также объяснят, почему ложный вызов лучше, чем упущенное время.

В Самаре родительское собрание «Школа Лиза Алерт» состоится 20 апреля в конференц-зале отеля «Hampton by Hilton», расположенное по адресу ул. Льва Толстого, д.131. Начало встречи в 14:00. Предварительная регистрация по ссылке.

«Лиза Алерт» и Билайн с 2012 года совместно разрабатывают технологичные решения для поиска пропавших людей, которые ориентированы на весь рынок вне зависимости от того, абонентом какого оператора является потерявшийся человек. Первым решением стала горячая линия для сообщений о пропавших людях, которая работает с 2012 года в режиме 24/7 для приема сообщений о пропавших по всей стране. В декабре 2017 года был запущен сервис SMS-информирования о поисках для привлечения людей, находящихся рядом с местом проведения спасательной операции. За это время к проекту присоединилось около 35 000 человек из почти 50 городов, причем только 30% из них являются клиентами Билайн. Проект «Островок безопасности» работает во всех собственных магазинах Билайн по всей стране. 100% продавцов магазинов знают приемы первой помощи в случае, если в магазин пришел потерявшийся ребенок или дезориентированный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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