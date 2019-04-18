-2 ночью и +12 днем: синоптики рассказали, как погода будет в Самарской области перед выходными
Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. Так в пятницу, 19 апреля, в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью температура воздуха будет в районе -1… -6, днем +7… +12. Ночью ветер северо-западный 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с.
В субботу, 20 апреля, ночью немного потеплеет +3… -2. Малооблачно и без осадков. Днем +7… +12, малооблачно, дождей не обещают. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Сегодня, 18 апреля, в регионе без осадков, +5… +10. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU