В Самарской области поезд чуть не сбил 26-летнюю мать с четырьмя детьми

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-18T10:58:39+03:00

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На железнодорожной станции Бугуруслан грузовой поезд чуть не сбил мать с четырьмя детьми. 26-летняя женщина переходила ж/д пути в неустановленном месте прямо перед составом. При этом два мальчика – 6-ти и 7-ми лет – убежали на 3 метра от матери по рельсам.

- Поезд двигался со скоростью 70 км/ч. Машинист подавал оповестительные сигналы большой громкости, но женщина и дети не реагировали. Так как люди не двигались, машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд. Стоянка поезда составила 12 минут. Задержки поездов не было, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Вывести детей с путей женщине помогли сотрудники транспортной полиции.

- За то, что подвергала жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей опасности и создавала аварийную ситуацию на железной дороге, молодую маму привлекли к ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», - отметил собеседник.

Информацию о случившемся передали в территориальные органы ОВД и в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU