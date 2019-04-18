В Самаре женщина установила в доме на проспекте Кирова игровой автомат и попала под суд

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-18T11:05:46+03:00

Нарушительнице закона теперь грозит до двух лет лишения свободы

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В минувший вторник, 16 апреля, заместителем прокурора Промышленного района утверждено обвинительные заключение по делу местной жительницы М. Женщине вменяют незаконную организацию и проведение азартных игр.

- М., действуя в одиночку, 13 августа прошлого года в помещении дома 48 А на проспекте Кирова разместила игровой автомат. 23 августа ее незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" исполняющий обязанности прокурора Промышленного района Игорь Шустов.

На момент изъятия в игровом аппарате удалось обнаружить всего 650 рублей. Сколько обвиняемая заработала на самом деле - точно не установлено. В ближайшее время дело будут рассматривать в суде. М. грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU