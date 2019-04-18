У жителей Самарской области спросят, как они хотят платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-18T11:08:03+03:00

Анкетирование планируют провести во всех населенных пунктах, при этом вопросы должны быть конкретными

Изменить размер текста: A A

В Самарской области у жителей спросят, как они хотят платить за вывоз мусора. С такой инициативой губернатор Дмитрий Азаров выступил на форуме местного самоуправления, который прошел в МТЛ Арене 17 апреля. В рамках одной из секций участники форума обсуждали проблемы, связанные с "Экологией", в том числе, вывозом ТКО. Не секрет, что схема, которая работает с 1 января, нравится далеко не всем жителям. Горожане, например, считают, что платить за вывоз ТКО с кв.м. неудобно.

- У нас есть регоператор, но решать возникающие вопросы должны и власти на местах. Если есть недовольство жителей, давайте спросим у них, как это должно работать. Проведите анкетирование, только включите в анкеты конкретные вопросы, чтобы мы могли понять, как видят систему жители региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Он потребовал сделать это в ближайшее время в каждом муниципалитете. При этом Дмитрий Азаров уточнил, что по закону возможно сделать систему гибкой. То есть, например, в одно городе будут платить по кв.м, в другом - с человека. Или же разделение будет согласовано в рамках одного населенного пункта.

- Пусть это будет справедливое решение, которое примут все жители области, - отметил Дмитрий Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Самарской области смогут оплатить вывоз мусора без комиссии

Это можно будет сделать через Сбербанк, Почта Банк и через сайт регионального оператора с 1 мая 2019 года (подробности)

«Вывозить мусор по воде – дорого»: в нацпарке рассказали, откуда взялась свалка около села Рождествено

Решать судьбу несанкционированной свалки будет комиссия, в которую войдут представители минлесхоза и управления Росприроднадзора (подробности)

Как платить за мусор в Самаре в 2019 году: тарифы, кому положены льготы и какую скидку сделает УК

Стало известно, как самарцы будут платить за мусор в 2019 году и на сколько должна уменьшится строчка "на содержание жилья" в квитанциях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU