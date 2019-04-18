2019-04-18T11:08:03+03:00
Общество

У жителей Самарской области спросят, как они хотят платить за вывоз мусора

Анкетирование планируют провести во всех населенных пунктах, при этом вопросы должны быть конкретными
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре прошел форум местного самоуправленияВ Самаре прошел форум местного самоуправления
Изменить размер текста:

В Самарской области у жителей спросят, как они хотят платить за вывоз мусора. С такой инициативой губернатор Дмитрий Азаров выступил на форуме местного самоуправления, который прошел в МТЛ Арене 17 апреля. В рамках одной из секций участники форума обсуждали проблемы, связанные с "Экологией", в том числе, вывозом ТКО. Не секрет, что схема, которая работает с 1 января, нравится далеко не всем жителям. Горожане, например, считают, что платить за вывоз ТКО с кв.м. неудобно.

- У нас есть регоператор, но решать возникающие вопросы должны и власти на местах. Если есть недовольство жителей, давайте спросим у них, как это должно работать. Проведите анкетирование, только включите в анкеты конкретные вопросы, чтобы мы могли понять, как видят систему жители региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Он потребовал сделать это в ближайшее время в каждом муниципалитете. При этом Дмитрий Азаров уточнил, что по закону возможно сделать систему гибкой. То есть, например, в одно городе будут платить по кв.м, в другом - с человека. Или же разделение будет согласовано в рамках одного населенного пункта.

- Пусть это будет справедливое решение, которое примут все жители области, - отметил Дмитрий Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Самарской области смогут оплатить вывоз мусора без комиссии

Это можно будет сделать через Сбербанк, Почта Банк и через сайт регионального оператора с 1 мая 2019 года (подробности)

«Вывозить мусор по воде – дорого»: в нацпарке рассказали, откуда взялась свалка около села Рождествено

Решать судьбу несанкционированной свалки будет комиссия, в которую войдут представители минлесхоза и управления Росприроднадзора (подробности)

Как платить за мусор в Самаре в 2019 году: тарифы, кому положены льготы и какую скидку сделает УК

Стало известно, как самарцы будут платить за мусор в 2019 году и на сколько должна уменьшится строчка "на содержание жилья" в квитанциях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области перекрыт абсолютный рекорд минимума температуры в апреле
В Самаре на Ташкентской с 13 мая запретят остановку и стоянку транспорта
«Жесткий, прямой, компетентный»: бизнесмен из Самары занял 1 место в рейтинге богатейших бизнесменов России
В Самаре женщина установила в доме на проспекте Кирова игровой автомат и попала под суд
В Самарской области поезд чуть не сбил 26-летнюю мать с четырьмя детьми
-2 ночью и +12 днем: синоптики рассказали, как погода будет в Самарской области перед выходными
«Школа Лиза Алерт» открывает сезон традиционных родительских собраний в Самаре
В Тольятти у должника арестовали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
В Самаре ищут свидетелей кражи iPhone 8 в 1-ом автобусе
Пять педагогов из Сызранского района стали призерами конкурса «Православный учитель»
В Тольятти возбудили уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки, выпавшей из окна
Казанский "Рубин" заплатит за фаната, устроившего стриптиз на матче в Самаре
В Сызрани возбудили уголовное дело о жестоком избиении пенсионера МВД в центре города
Синоптики рассказали, каким будет лето в Самаре в 2019 году
В Самаре во время «ВолгаФеста» можно будет покататься на воздушном шаре
В Самаре телефонного террориста, который «заминировал» баптистов, отправили на лечение
Зима близко: музыканты из Тольятти сыграли на балалайках главную тему из «Игры престолов»
Стало известно, когда в Самаре заработают фонтаны в сезоне 2019
Жители Самарской области спасли косуленка, который остался без родителей
Общегородской субботник в Самаре 2019: где получить инвентарь, когда будут убирать парки и скверы
В Самарском университете у студентов и сотрудников проверили ВИЧ-статус
«Худеть или толстеть?»: жена самарского олигарха Ксения Царицына снова показала свою форму и задала вопрос подписчикам
Самолеты из Самары в греческие Салоники будут летать регулярно
Локомотивы, музеи и море впечатлений: студенты пензенского филиала СамГУПС рассказали о своих впечатлениях от поездки в Самару
С февраля по апрель жительница Тольятти поставила на миграционный учет в своей квартире 45 иностранцев