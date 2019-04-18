2019-04-18T11:13:56+03:00
Общество

«Жесткий, прямой, компетентный»: бизнесмен из Самары занял 1 место в рейтинге богатейших бизнесменов России

Топ-200 самых богатых предпринимателей страны составил Forbes
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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С 1987 года он возглавлял «Куйбышевтрубопроводстрой», в 1991 году преобразовал трест в частное предприятие «Нова». Фото: Станислав Красильников/TACCС 1987 года он возглавлял «Куйбышевтрубопроводстрой», в 1991 году преобразовал трест в частное предприятие «Нова». Фото: Станислав Красильников/TACC
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Председатель правления НОВАТЭК, почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон стал самым богатым бизнесменом России. Он возглавил рейтинг «200 самых богатых бизнесменов России-2019», по версии журнала Forbes.

- Состояние Михельсона оценивают в 24 млрд долларов. Михельсон очень жесткий, прямой, компетентный, трудоспособный, - описывают бизнесмена создатели рейтинга. – Не разменивается на мелочи, видит главное и готов на серьезные шаги, благодаря этому производит огромное впечатление на людей из ближнего круга.

Ранее Леонида Михельсона признали самым богатым человеком России. С 1987 года он возглавлял «Куйбышевтрубопроводстрой», в 1991 году преобразовал трест в частное предприятие «Нова». Сейчас бизнесмен владеет пакетом акций «Новатэк» и «Сибур». Михельсон инвестирует в галерею «Виктория» в Самаре.

В рейтинге Forbes оказался еще один самарец Леонид Симановский, партнер Михельсона. Он занял 65-ую строчку рейтинга. Его состояние на 2019 год оценивают в 1,5 млрд долларов. Леонид Симановский – один из самых богатых депутатов Госдумы, он представляет Оренбургую, Самарскую и Ульяновскую области. В 2018 году Симановский заработал 424,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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