В Самаре на Ташкентской с 13 мая запретят остановку и стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-18T12:21:30+03:00

Перед ЧМ 2018 на Ташкентской появилась дорожная развязка, теперь улицу ждут новые усовершенствования

Оставлять транспортные средства запретят на участке улицы от дома №230 до №118

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В Самаре с 13 мая 2019 года запретят стоянку и остановку транспортных средств на улице Ташкентская. Запрет коснется участка от дома №230 до дома №118. Оставлять транспортные средства нельзя будет как по правой, так и по левой полосе движения.

- Ограничения связаны с тем, что сейчас необходимо выполнить работы по содержанию и повышению пропускной способности автомобильной дороги, - сообщает правительство Самарской области.

Жителей и гостей города просят быть осторожными и внимательными, чтобы их оставленные авто не эвакуировали из-за нарушения требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU