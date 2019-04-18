В Самаре на Ташкентской с 13 мая запретят остановку и стоянку транспорта
В Самаре с 13 мая 2019 года запретят стоянку и остановку транспортных средств на улице Ташкентская. Запрет коснется участка от дома №230 до дома №118. Оставлять транспортные средства нельзя будет как по правой, так и по левой полосе движения.
- Ограничения связаны с тем, что сейчас необходимо выполнить работы по содержанию и повышению пропускной способности автомобильной дороги, - сообщает правительство Самарской области.
Жителей и гостей города просят быть осторожными и внимательными, чтобы их оставленные авто не эвакуировали из-за нарушения требований.
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ИСТОЧНИК KP.RU