"Здесь всегда подмывало грунт": Съехавшие трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят сваями

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-18T13:02:47+03:00

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В Самаре продолжают ремонт трамвайной ветки около "Самара Арены". Здесь укрепили склон, убрав мокрый грунт, и отправили землю на анализ, чтобы понять, достаточно ли удалось ее осушить. Сами рельсы разобрали, их аккуратно сложили рядом, чтобы вернуть на место, как только работы завершатся. Занимаются ремонтом специалисты "ВТС Метро", которые и строили трамвайные пути рядом со стадионом.

- Мы ждем результатов анализа, готовы приступить к работе, как только будет готов проект. Для укрепления склона будем использовать специальные сваи, которые установим с помощью бурения. Здесь не самый благоприятный участок, всегда были болотистые места, поэтому такое случилось. Сами пути в полном порядке, - рассказали работающие на месте специалисты.

Правда, к 25 апреля, а именно в этот день пройдет следующая игра "Крыльев" на ."Самара Арене" с "Уралом", скорее всего все привести в порядок не успеют. Поэтому болельщики не смогут добраться до стадиона на трамвае, им придется воспользоваться специальными автобусами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/703923" frameborder="0"></iframe> Около "Самара Арены" ремонтируют трамвайные пути, уплывшие из-за дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU