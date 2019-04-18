В Тольятти мужчина обчистил кулинарию

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-18T13:00:25+03:00

Он вынес деньги и микроволновку

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В Тольятти произошло дерзкое ограбление – обчистили кулинарию на улице Горького. Вынесли микроволновую печь и деньги. Предполагаемого грабителя задержали. 40-летнего мужчину, похожего на грабителя с ориентировки, остановили сотрудники Росгвардии на улице Победы.

- Патрульные передали тольяттинца для дальнейшего разбирательства полицейским. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU