В Тольятти мужчина обчистил кулинарию
Он вынес деньги и микроволновку
Предполагаемого грабителя задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти произошло дерзкое ограбление – обчистили кулинарию на улице Горького. Вынесли микроволновую печь и деньги. Предполагаемого грабителя задержали. 40-летнего мужчину, похожего на грабителя с ориентировки, остановили сотрудники Росгвардии на улице Победы.
- Патрульные передали тольяттинца для дальнейшего разбирательства полицейским. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU