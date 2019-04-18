2019-04-18T13:40:03+03:00
Спорт

«Крылья Советов» начали продавать шарфы с изображением Сергея Корниленко

Стоят они 490 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сергей Корниленко делит первое место с Андреем Карякой в списке лучших бомбардиров «Крыльев» в российской истории.Сергей Корниленко делит первое место с Андреем Карякой в списке лучших бомбардиров «Крыльев» в российской истории.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В клубных магазинах «Крыльев Советов» появились шарфы с Сергеем Корниленко. Шарф «Легенда №8» стоит 490 рублей (390 – для владельцев абонементов).

- Вы уже можете приобрести шарфы «Легенда №8» с Сергеем Корниленко – форвардом, который совсем недавно сыграл свой 200-й матч за нашу команду и находится в шаге от звания лучшего голеадора «Крыльев» в российской истории. Стоимость шарфа – 490 рублей (390 – для владельцев абонементов), - говорится в сообщении на официальном сайте «КС».

Кроме того, в продажу поступили плакетки с «Самара Ареной», несколько видов шарфов, металлические брелоки и чехол для смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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