«Крылья Советов» начали продавать шарфы с изображением Сергея Корниленко
Стоят они 490 рублей
Сергей Корниленко делит первое место с Андреем Карякой в списке лучших бомбардиров «Крыльев» в российской истории.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В клубных магазинах «Крыльев Советов» появились шарфы с Сергеем Корниленко. Шарф «Легенда №8» стоит 490 рублей (390 – для владельцев абонементов).
- Вы уже можете приобрести шарфы «Легенда №8» с Сергеем Корниленко – форвардом, который совсем недавно сыграл свой 200-й матч за нашу команду и находится в шаге от звания лучшего голеадора «Крыльев» в российской истории. Стоимость шарфа – 490 рублей (390 – для владельцев абонементов), - говорится в сообщении на официальном сайте «КС».
Кроме того, в продажу поступили плакетки с «Самара Ареной», несколько видов шарфов, металлические брелоки и чехол для смартфона.
ИСТОЧНИК KP.RU