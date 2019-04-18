В Тольятти из-за взятки будут судить сотрудника районной администрации

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-18T13:51:50+03:00

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В Тольятти сотрудники администрации Автозаводского района пойдет под суд. Его обвиняют сразу по двум статьям – «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Мужчина получил 12 тысяч рублей от представителя ООО, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку - 12 тысяч рублей за не составление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты, - говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательную базу и направили в федеральный суд Автозаводского района Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU