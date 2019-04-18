Суд в Похвистнево из-за развода выдворил из России гражданина Грузии

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-18T14:15:20+03:00

После того, как мужчина развелся, он мог быть в РФ только 90 суток

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В Похвистнево суд оштрафовал на 2 000 рублей и выдворил из России гражданина Грузии. Все из-за развода. Мужчина приехал в нашу страну с женой и детьми, однако через какое-то время развелся. При этом он продолжал жить со своей уже бывшей женой, сообщает портал «Похвистнево-Информ».

- В соответствии с законом срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток. Это требование закона мужчина нарушил и не покинул территорию России, - говорится в тексте.

Из России гражданин Грузии должен уехать сам.

ИСТОЧНИК KP.RU