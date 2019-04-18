В Самаре столкнулись две иномарки. Пострадала 19-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-18T15:14:13+03:00

Оба водителя, по информации ГИБДД, были трезвые. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Она сейчас в больнице

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В Самаре в среду, 17 апреля, произошло ДТП с участием двух иномарок. На улице Антонова-Овсеенко столкнулись Hyundai и Renault. Пострадала 19-летняя девушка, она сейчас в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- ДТП произошло в 20:50. 56-летний водитель Hyundai двигался по улице Антонова-Овсеенко в сторону улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, автолюбитель при повороте не уступил дорогу автомобилю Renault и допустил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

За рулем Renault был 19-летний парень. Оба водителя, по информации ГИБДД, были трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU