Все в огне и дыму: в Тольятти горит трава вдоль трассы
В Тольятти днем в четверг, 18 апреля, вспыхнул крупный пожар. Около гипермаркета «Метро» в Центральном районе полыхает трава. Огонь распространяется вдоль Хрящевского шоссе. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь возгорания – 500 квадратных метров.
- В ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что в районе мкр. Северный Центрального района Тольятти горит сухая трава на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет, - уверяют в МЧС.
Сейчас на месте 24 пожарных на шести машинах.
Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolicaФото: соцсети
В Тольятти горит трава за торговым центром.
ИСТОЧНИК KP.RU