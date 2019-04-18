Все в огне и дыму: в Тольятти горит трава вдоль трассы

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-18T16:10:47+03:00

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В Тольятти днем в четверг, 18 апреля, вспыхнул крупный пожар. Около гипермаркета «Метро» в Центральном районе полыхает трава. Огонь распространяется вдоль Хрящевского шоссе. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь возгорания – 500 квадратных метров.

- В ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что в районе мкр. Северный Центрального района Тольятти горит сухая трава на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет, - уверяют в МЧС.

Сейчас на месте 24 пожарных на шести машинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704012" frameborder="0"></iframe> В Тольятти горит трава за торговым центром.

ИСТОЧНИК KP.RU