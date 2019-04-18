В Самаре впервые за сто лет построят сухогруз под ключ

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-18T16:34:36+03:00

Губернатор считает, что это первый шаг к восстановлению судостроения в Самарской области

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В Самаре на судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО "Нефтефлот" прошла торжественная церемония закладки киля несамоходных сухогрузов. Речь идет о проекте RDB12. Этот сухогруз станет первым судном, которое полностью построили в Самаре, с 1896 года. Соглашение о строительстве серии из пяти танкеров-химовозов и 15 сухогрузов завод заключил с ООО "Петротанкер" и ПАО "Государственная транспотная лизинговая компания".

- Приступая к строительству сухогруза, мы восстанавливаем судостроение на территории Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров. – Есть совместный опыт по строительству танкера «Святой Князь Владимир» в 2017 году, но он не в полной мере был собран в регионе. Сегодня мы закладываем сухогруз, который будет полностью создан у нас. Это восстановление компетенции происходит в Самарской области впервые за 100 лет.

Напомним, что в 2017 году завод построил танкер для ООО "Волготранс" танкер "Святой Князь Владимир". Его создавали не с нуля, а на основе старого волгоградского теплохода "Капитан Тимофеев".

Предприятие будет поддерживать правительство Самарской области.

- Для нас крайне важно, чтобы на нашей Волжской земле, на Самарской земле, мы восстановили все компетенции по судостроению. Будем поддерживать это направление всеми имеющимися возможностями, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU