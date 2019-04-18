Защитят от объявлений: в Самаре на столбы нанесут антивандальное покрытие

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-18T15:54:07+03:00

При этом, если будет нужно, антивандальное покрытие нанесут повторно на опоры в центре города, которые стоят в многолюдных местах. Фото: администрация Самары.

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В Самаре на контактные опоры нанесут антивандальное покрытие. Сделают это сотрудники ТТУ в рамках месячника по благоустройству. Впервые таким образом защитить столбы от вандалов попробовали в прошлом апреле, сообщили в мэрии города.

- После того, как выполнили полную очистку и краска подсохла, рабочие покрывают столбы специальным бесцветным химическим составом. Он образует тонкую прорезиненную пленку, на которую бумажные объявления закрепить будет гораздо сложнее – как клеем, так и скотчем. А в дальнейшем, если кому-то все-таки удастся разместить на опоре свои рекламные предложения, удаляются они легче и быстрее, следов почти не остается, - рассказали в горадминистрации.

Всего на балансе ТТУ числится больше 8 тысяч опор. На 400 из них нанесли антивандальный состав.

- В планах – привести в порядок 2,5 – 3 тысячи опор – это почти на треть больше, чем в прошлом году. Но если в предыдущий сезон в работу брали в основном те объекты, которые находятся на основных магистралях в центре города, гостевых маршрутах, то в этом году будут охвачены и отдаленные территории, например, Безымянка, - уверяют чиновники.

При этом, если будет нужно, антивандальное покрытие нанесут повторно на опоры в центре города, которые стоят в многолюдных местах – около железнодорожного вокзала, скверов, парков и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU